足總盃8強抽籤 紅魔訪狼隊 曼城鬥天鵝

隨著曼聯在周一擊敗車路士晉級,英格蘭足總盃8強對碰亦隨即抽籤,結果曼聯抽到作客狼隊,同市勁敵曼城則到訪史雲斯。

曼聯在今屆足總盃已先後擊敗阿仙奴及車仔,表現甚有冠軍相,晉級8強後他們將作客同屬英超的狼隊,相信亦不易應付。

至於另一爭標熱門曼城將作客英冠的史雲斯,後者現時在英冠只排在中游位置,以「藍月亮」實力及兵源晉級問題不大。

另外屈福特將迎戰水晶宮,上演另一場英超對碰,而8強賽事將在3月16日的周末上演。(Goal.com)

足總盃8強對賽

史雲斯 Vs 曼城

屈福特 Vs 水晶宮

狼隊 Vs 曼聯

米禾爾 Vs 白禮頓