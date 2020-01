足總盃第4圈 英超列強抽好籤

英格蘭足總盃第4圈賽事完成對賽抽籤,各支英超勁旅均抽得好籤面對實力較弱的球隊,當中曼聯與狼隊重賽後假若晉級,將有機會遇上屈福特,已算是最強戲碼。

經抽籤後,英超榜首利物浦在第4圈將作客英冠布里斯托城或英甲梳士貝利的勝方,而曼城主場面對富咸,李斯特城作客英冠賓福特。

將返回主場與狼隊重賽的曼聯,假若晉級將作客屈福特對英甲特蘭米爾的勝方。而熱刺與米杜士堡重賽後的勝方,將作客另一英超球隊修咸頓。(Goal.com)

足總盃第4圈抽籤

屈福特/特蘭米爾(英甲)Vs 狼隊/曼聯

侯城(英冠) Vs 車路士

修咸頓 Vs 米杜士堡(英冠)/熱刺

昆士柏流浪(英冠) Vs 錫周三(英冠)

般尼茅夫 Vs 阿仙奴

北安普頓(英乙) Vs 打比郡(英冠)

賓福特(英冠) Vs 李斯特城

米禾爾(英冠) Vs 錫菲聯

雷丁(英冠)/黑池(英甲) Vs 卡迪夫城(英冠)/卡萊爾聯(英乙)

韋斯咸 Vs 西布朗(英冠)

般尼 Vs 諾域治

布里斯托流浪(英甲)/高雲地利(英甲) Vs 伯明翰(英冠)

曼城 Vs 富咸(英冠)

羅奇戴亞(英冠)/紐卡素 Vs 牛津聯(英甲)

樸茨茅夫(英甲) Vs 班士利(英冠)

布里斯托城(英冠)/梳士貝利(英甲) Vs 利物浦