賀歲盃名單公布 港將鄭兆均陳廣豪上榜

足總公布2020鼠年賀歲盃名單，由於大埔、傑志及飛馬沒有派人，結果香港隊鬥港聯的人腳以冠忠南區、佳聯元朗及愉園為重心。

今次香港隊由張健峰領軍，理文中場鄭兆均、南區前鋒陳廣豪及理文門將袁皓俊是近期有份入選香港隊的人腳，另外東方龍獅胡晉銘、茹子楠、愉園黎培基都是較有看頭的年青球員。港聯方面是港足行政經理廖俊輝執教，元朗老將法比奧、東方中場利馬都有入選，惟前線星味欠奉，僅得安基斯及辛坦拿掛帥。

本年度之賀歲盃賽事將於2020年1月26日（大年初二，星期日）下午假旺角大球場舉行，頭場是香港女子足球隊對明日之星隊，下午4時是香港隊對港聯。門票票價為80元正，特惠票30元正，比賽當日中午十二時起於旺角大球場售票處購票。

凡購買2020鼠年賀歲盃正價門票，將可獲優惠券一張，憑券可用半價購買銀牌決賽門票，2月9日旺角大球場將舉行高級組銀牌決賽－東方龍獅對理文。(Goal.com)

香港代表隊

守門員

袁皓俊（理文）、謝家榮（富力R&F）

後衛

羅振庭、曾至孝（佳聯元朗）、陳港斌（冠忠南區）、劉學銘、余沛康、余煒廉（理文）

中場

黎格爾（佳聯元朗）、胡晉銘、茹子楠（東方龍獅）、黎培基（愉園）、劉浩霖（冠忠南區）、鄭兆均（理文）、林衍廷（富力R&F）

前鋒

朱偉鈞、袁世傑（愉園）、陳廣豪（冠忠南區）

主教練

張健峰

教練

余小資、范俊業、皮亞斯

球隊職員

楊景匡、胡致衡

香港聯賽代表隊

守門員

屠俊翹（愉園）、李溢晉（冠忠南區）

後衛

法比奧（佳聯元朗）、摩域治、盧斯安奴（愉園）、比圖、川瀨浩太、史必（冠忠南區）

中場

安達（標準流浪）、基斯、米基爾、祖連奴（佳聯元朗）、利馬（東方龍獅）馬希卡歷（愉園）、亞哥斯達、沙普夫（理文）

前鋒

安基斯（標準流浪）、辛坦拿（佳聯元朗）

主教練

廖俊輝

教練

Anilton Da CONCEICAO、陳家麒

球隊職員

劉駿業、錢康傑