華拿回想入球動力何來：細個入10球就有10歐

車路士新兵迪姆華拿回想小時候受爸爸培訓，養成今日的入球欲望和動力；更說到自己「Turbo迪姆」的稱號，強調希望自己不只得個「快」字。

「蘇斯克查冇畀恩哈路機會」

迪姆華拿在德國時就有「Turbo Timo」（「發動機迪姆」）的稱號，可見其速度驚人。他在車路士「處子戰」對白禮頓一仗，錄得33.38公里／小時的速度，這位24歲前鋒表示：「『Turbo Timo』不是一個最差的稱號，也希望我可以配得上它。我有速度是好事，讓我在比賽中獲得許多機會去入波，或為球隊和隊友製造機會。這是一個稱號，或者我可以說成『可以入很多球的Turbo Timo』。」

從RB萊比錫加盟車路士的華拿，跟隨父親步伐成為前鋒，但早已超越父親成就，成為最快可以在德甲上陣50、100、150、200場的球員。以往在史特加東北部栽培華拿、並在TSV Steinhaldenfeld擔任教練的父親讓兒子在周遭很多山的環境下練跑，希望兒子可以鍛鍊速度及肌肉力量。不過，迪姆華拿認為練成速度的真正原因，是他把如何練好體能去越過後衛成為訓練目標。



「當我9、10歲剛開始球員生涯時，我們常在球場或會堂內比賽，當小朋友入波，每次都有些小獎賞。如果我攻入10球，就有10歐羅，即是很多糖果！那是我小孩時的感受。爸爸常講笑說自此我就喜歡上入波。」



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「車仔」雖然在首仗大勝，但鋒線表現並不算非常理想，華拿更被批評面對後衛時欠缺能力。此子感謝萊比錫教頭拿高士文過往幫助他在不同位置上進步，但自己亦希望可以接受新挑戰，去英超面對很多具力量的後衛：「我在德國達成了一些東西，當我從史特加過來，我躋身一隊；也在萊比錫度過美好的4年，打入歐聯，最終去到8強。那是非常好的經驗，但現在我想翻開球員生涯新一章，希望添加英格蘭足球的部分。當我感受到英格蘭足球的力量，對我來說會更好，因為我擁有更多可能性去做不同的事情了。」(Goal.com)