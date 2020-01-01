菁英盃南區0：0和愉園 球證出示10黃1紅惹爭議

周三晚上的菁英盃分組賽，冠忠南區全場狂攻但未能入球，最終與愉園踢成0：0平手。今場球證黃琦海出示10黃1紅判決惹爭議，愉園主帥鮑家耀直言裁判小組應該找他傾談。

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南區今場盡遣夏志明、史提芬彭利拿及佐佐木周正選，上半場已經壓住愉園狂攻，史提芬彭利拿更有倒卦攻門，但始終未能撕破對手大關。換邊後南區仍是點數佔優，不過攻門始終未能破網。愉園則在57分鐘換入尼日利亞黑雙煞羅拔奧度及艾迪比帝攻門，然而攻勢仍是欠銳，79分鐘更有簡嘉亨被球證判罰兩黃一紅，少打一人下愉園死守，最終雙方0：0和波收場。

愉園賽後4戰7分排B組第2，南區4戰5分排第3，雙方各有兩場未踢，小組首名則是4戰9分的東方龍獅。南區主帥列文表示今場球隊全場佔優，未能贏波是欠運：「我們今場有8至9個機會，未能入球是欠運氣，不過今場也是季內首場沒有失球的賽事。我們還有兩場菁英盃，一定要集中踢好下一仗爭取出線，前鋒埋門也要更加狠。」南區中場鄭進泓表示，球隊發揮好好，只是始終欠缺入球。他說自己及中場線表現都不錯，未來要多加殺入禁區增加進攻人數，希望最後兩場分組賽爭勝出線。

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愉園門將屠俊翹表示，球證判決令他有點勞氣，不過防線默契越來越好，守住不失球已經不錯。主帥鮑家耀說：「對手看了愉園不少比賽，未來會更加針對部署對陣己隊。出線仍然是逐場計，首先要下輪擊敗晉峰再講。」球證今場執法派出10黃1紅，包括趕走簡嘉亨，鮑Sir非常激氣：「以往在乙丙組都見識過，他是好特別的球證，說是為了控制場面而畀牌球員，我想裁判小組應該想想是否要找他傾談。」(Goal.com)