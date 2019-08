英聯盃抽籤曼城紅軍作客弱旅

英格蘭聯賽盃第3圈賽事完成對賽抽籤,各支英超球隊均避開同級內訌,其中衛冕的曼城作客普雷斯頓,而利物浦將到訪米爾頓凱恩斯。

展開衛冕之路的曼城作客普雷斯頓,而同市的曼聯將主場對羅奇代爾,至於利物浦則作客米爾頓凱恩斯。

上屆亞軍車路士主場迎戰馬爾斯菲對甘士比的勝方,而熱刺的對手是高車士打。賽事將於9月23日的該星期上演。(Goal.com)

英聯盃第3圈部份抽籤結果

狼隊 Vs 雷丁

白禮頓 Vs 阿士東維拉

高車士打 Vs 熱刺

普雷斯頓 Vs 曼城

米爾頓凱恩斯 Vs 利物浦

曼聯 Vs 羅奇代爾

盧頓 Vs 李斯特城

車路士 Vs 馬爾斯菲/甘士比

錫周三 Vs 愛華頓

阿仙奴 vs 諾定咸森林

註:前者主場