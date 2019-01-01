英格蘭點兵張伯倫回歸 美臣蒙特首度入選

英格蘭領隊修夫基點兵備戰接下來對保加利亞以及科索沃的歐國盃外圍賽，當中利物浦中場張伯倫再度入選，另外尚有美臣蒙特及占士麥迪臣等4名新人。

在上季尾復出的張伯倫今季開咧後於紅軍獲得不少機會，因此獲修夫基再次徵召。此外車路士中場新人美臣蒙特，聯同李斯特城的占士麥迪臣、曼聯的雲比沙卡及維拉守將泰朗明斯一同首度入選，當中蒙特更有望取得首頂喼帽。

而曼城守將基爾獲加是今次點兵中落選的最大名氣球星，英格蘭將於9月8及11日於主場迎戰保加利亞及科索沃。(Goal.com)

英格蘭大軍名單：

門將：佐敦碧福特（愛華頓）、湯希頓（阿士東維拉）、尼克普比（般尼）

後防：阿歷山大阿諾特、祖高美斯（利物浦）、芝維爾（李斯特城）、米高堅尼（愛華頓）、丹尼路斯（熱刺）、雲比沙卡、哈利馬古尼（曼聯）、捷比亞（馬德里體育會）、泰朗明斯（阿士東維拉）

中場：占士麥迪臣（李斯特城）、美臣蒙特、巴克里（車路士）、阿歷士張伯倫、佐敦軒達臣（利物浦）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、哈利雲克斯（熱刺）、連格（曼聯）

前鋒：哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）、卡林威爾遜（般尼茅夫）