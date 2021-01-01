艾利臣又甩轆 紅軍損兵輸波創7年新低

屋漏兼逢夜雨！一向穩健的利物浦門將艾利臣又有輪盡畫面，「紅軍」英超1：3作客反輸給李斯特城，更有占士米拿傷出，令今季飽受傷兵問題困擾的「紅軍」雪上加霜。

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這支衛冕之師首次在高普2015年10月上任主帥以來聯賽3連敗，此連敗走勢亦是他們自2014年來的第一次。今場占士米拿17分鐘就傷出，要由堤亞高艾簡達拿入替。雖然下半場有射手沙拿替球隊開紀錄，但球隊最終連失3球。當中在對曼城時送禮的門將艾利臣，今仗又出事，出迎「狐狸」的長傳，跟首次亮相的奧辛卡巴克二人似乎溝通失誤撞在一起，占美華迪漁人得利破網，射入「狐狸」的第2球。最終「紅軍」1：3反敗，再輸一場，雖然仍守在第4，但接連對白禮頓、曼城及李斯特城都只獲0分，情況令人擔憂。(Goal.com)