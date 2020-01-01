美斯獨家專訪 剖白兒子落淚、唔想同心愛球會對簿公堂

美斯接受Goal獨家專訪，剖白轉會風波的「心碎」真相，以及為何最終選擇留效巴塞隆拿。

33歲美斯早前決意離開效力20年的巴塞隆拿，另覓新挑戰，並希望可以自由身離開；惟巴塞認為美斯已過了6月可以解約的時機，事件一直呈膠著狀態。最終，這位阿根廷球星接受必須留效的結果，希望避免與心愛的球會對簿公堂。



美斯對Goal表示：「當我跟太太和孩子溝通我的意願，簡直是一個虐心的場面。全家都開始哭起來，我的孩子不想離開巴塞隆拿，不想轉校。」



「但我看遠一點，我希望可以在最高水平競技，贏錦標，角逐歐聯。可贏可輸，因為真的是很有挑戰性，但你終究要嘗試。」希望跟群雄一爭天下的想法令美斯萌生離隊決定。

美斯以為自己獲得球會承諾，可以在2019-20球季後離隊：「會長（巴杜美）說過球季過後，我可以決定去或留。然而，他們現在堅持我沒有在6月10日前表達意願，但當時我們正在疫情中角逐西甲。這疫情改變了整個球季。這是為何我將會繼續效力這個球會，因為會長告訴我唯一離開的方法是滿足7億歐元條款，簡直不可能。」

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這位阿根廷球王亦不願跟母會鬧上法庭：「因為巴塞是我深愛的球會，自我加盟以來給予我所有。這是我人生中最愛的球會，我也在此成就了人生。巴塞給予我一切，我也付出了所有。我永不會想跟巴塞鬧上法庭。」

美斯也說到孩子：「Mateo仍細個，他不知道去這去哪是甚麼概念，Thiago比較年長，他從電視上聽到一些消息，又會問。我不希望他知道任何關於被逼離開、要適應新學校、認識新朋友的事。他哭著對我說：『我們不要走吧。』」美斯坦言很難下決定，同時感謝太太的支持，儘管如此，他仍強調深愛巴塞：「我不會找到比這裡好的地方了，我仍然有決定權，我想嘗試找新目標和挑戰，明天我可以回去，因為在巴塞我擁有一切。我的孩子、家人在這裡成長，想離隊並不是壞事。我需要這，球會需要這，結果對大家都好。」

如是者，這位阿根廷巨星接下來10個月將繼續身披巴塞戰衣，並會跟新帥朗奴高文共事，務求領巴塞在經歷令人失望的2019-20球季後反彈。(Goal.com)