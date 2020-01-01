稱被土耳其總統逼害沒收財產 哈根蘇古美國揸Uber維生

土耳其著名前鋒哈根蘇古在受訪時表示，因被國家總統埃爾多安逼害及沒收財產，被逼離開家鄉到美國揸Uber維持生計。

哈根蘇古曾效力國際米蘭及布力般流浪等歐洲著名球會，共射入超過250球，而為土耳其國家隊上陣112次亦攻入51球，是國家隊傳奇射手。

不過這位48歲名將在2011年加入由總統埃爾多安領導的正義與發展黨（AKP），於2013年因貪污醜聞退黨後，便聲稱成為對方的針對對象，被視為國家隊敵人之餘，更被沒收所有財產。

哈根蘇古說︰「我太太的時裝店被人用石頭攻擊，孩子在街上被恐嚇，我亦收到很多恐嚇訊息，我離家後父親在家中被鎖。」

「埃爾多安奪去我的一切，我失去了自由、工作及解釋的機會。」蘇古的父親早前更被判監禁，因被證實患癌症得以出獄，目前被軟禁在家中。

「任何與我有接觸的人，埃爾多安都會經濟逼害他們。我曾在加洲開咖啡店，突然間有一班陌生人進來播放AKP支持的土耳其音樂。」

蘇古更指曾有一位土耳其學生在美國與他合照，之後便被判監14個月，「當我加入AKP時，他們面向歐盟，得到很多歐洲資金來投資，但埃爾多安的政策令國家走往另一方向，面向中東而不是歐洲。」

「他們逼嚇運動員不敢發言，我沒有做過任何犯法事，只因我是哈根蘇古而被逼害，他們說我是叛徒和恐怖份子。但我只對政府不滿，不是國家。」

蘇古更在2017年被加拉塔沙雷禁止上陣，「這是埃爾多安的決定，不是體育部長，一個由上而下未經審訊的決定。」(Goal.com)