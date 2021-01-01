科拿叫利物浦：想衛冕成功要買中堅

利物浦傳奇射手科拿認為，如果球隊想保住今季爭奪英超的戰鬥力，最後引入新中堅。

普捷天奴捧盃開齋：會陸續有來

利物浦今季中堅位置上受傷兵問題困擾，譬如兩大主將雲迪積克及祖高美斯相繼受傷。科拿接受獨家訪問，被問到利物浦是否應該在1月轉會窗有所動作，他說：「理想上是的，因為傷兵問題。我不會說他們現在踢得很吃力，因為他們仍能處於現在的位置，仍是前進中。要贏英超是難的。雲格、摩連奴這些贏過英超的領隊都說要衛冕是最艱難。大家都想擊敗冠軍。利物浦仍在交出頂級水準，最終戰績會更好的。曼城會從後緊迫，但他們可能也要一些新兵。」現時在印度執教東孟加拉的科拿，亦提到前利物浦主帥伊雲斯是他的榜樣，但說到現代足球，他就希望向高普學習：「我覺得高普符合所有需要的條件，他是一個你想成為的教頭，技術及戰術上都一流，還有管理能力及態度都是出色的。」科拿更說自己的鬥心跟球員時代一樣，仍是希望事事做第一，即使和兒子踢波、打乒乓、玩飛鏢都希望擊敗對方。(Goal.com)