祖雲達斯有信心以7000萬歐元簽入迪歷特

意甲勁旅祖雲達斯，即使在不乏競爭對手的情況下，仍然對簽入荷蘭中堅迪歷特充滿信心。

皇馬要普巴放棄艾歷臣

迪歷特今季在阿積士獲得本土雙冠，同時在球隊殺入歐聯四強中扮演關鍵角色，曼城、巴塞隆拿及巴黎聖日耳門等豪門對他有極大興趣，而一般預期他在戰罷歐洲國家聯賽後便會為自己前途作打算。祖雲達斯方面，對以7000萬歐元簽入這名阿積士球星的信心愈來愈大。

巴黎聖日耳門本來處於領先地位，但過去兩周迪歷特仍未答允該法甲班霸開出的任何條件；巴塞已簽入迪歷特的阿積士隊友法蘭基迪莊，他們也期望「與美斯合作」有足夠的號召力，然而巴塞防線不乏人手，或許先要出售部份球員，另外回購尼馬的可能性亦成為不確定因素；曼城對轉會金額有疑慮，同時亦對需與經理人拉奧拿交涉有所保留。

另一方面，根據關係密切的線報消息，祖雲達斯與迪歷特的經理人拉奧拿保持每日溝通，佔得簽入該19歲新星的先機，相信日內便會與阿積士商討轉會費。

祖雲達斯在2018/19球季取得意甲八連霸，去年簽入C朗拿度也展示出爭逐歐聯的決心，事實上，C朗本人在歐洲國家聯賽決賽後亦曾當面邀請迪歷特加盟。祖雲達斯亦有興趣招攬曼聯中場保羅普巴，不過競爭對手、西甲的皇家馬德里目前看來較有希望簽入該名世界盃冠軍球星。（Goal.com）