皇馬成績差 馬些路攬晒上身

皇馬在馬些路在陣的比賽，過去9戰只得1勝，這名巴西球星在周日負基羅納後公開道歉。

皇馬左閘馬些路在個人ig上留言，回認近來的批評，並為周日負基羅納一戰的表現道歉。

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有人在賽後於皇馬ig賬戶上上載一張馬些路與陣中22歲小將利古朗的比較，認為利古朗才是正選左閘人選。

皇馬在馬些路在陣時，近9戰只得1 勝，相反在利古朗在陣的9場比賽，皇馬全勝。

相片下寫道：「為何馬些路仍是正選?我喜愛他，但是時侯面對現實。希馬些路可以盡快重拾最佳狀態。 」

馬些路隨後回應，表示全都是他的錯，希望大家繼續向前。

馬些路今季在24場聯賽只上陣13次，在1月對西維爾時更因體重問題沒有被列入大軍名單。

問到皇馬教練蘇拿利馬些路表現如何，他只簡單回應「好，不錯。」

有報道指基羅納在比賽中針對馬些路進攻，但基羅納教練否認。(Goal.com)