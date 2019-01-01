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曼聯PSG力爭辛祖 身價勢必破億鎊！
英國《每日電訊報》報導，曼聯有意於今夏力斟多蒙特年輕翼鋒查頓辛祖，蜜蜂兵團亦有意放人，但據悉法甲豪門巴黎聖日耳門亦有意撬人，多蒙特樂見兩會爭崩頭待價而沽。
Updated
20:14
20:14
2019/3/5
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Getty/Goal
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