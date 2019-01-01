熱刺兩將被逐 普帥：尊重球證決定

熱刺昨日在聯賽不敵般尼茅夫一戰中有兩名球員被逐離場。對此主帥普捷天奴賽後未有多作投訴，表明自己未有看清楚當時的情況，並會遵重球證判決。

熱刺昨仗先有孫興民半場前因故意推撞對手領紅，易邊後僅3分鐘再有祖安科夫被逐，結果幾乎半場比賽僅能以9人應戰。對於2將被逐，普帥賽後未有多作投訴：「沒有什麼好說。我尊重球證的決定，而我的意見根本不重要，反正無論如何都不能改變什麼。我要重申我什麼也看不到，不過我要尊重球證的決定。」

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a Premier League game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

熱刺近4場聯賽輸了3場，目前在聯賽榜以70分排第3，但比以2分之差排第4的車路士多打1場，要保住目前位置並不樂觀。（Goal.com）