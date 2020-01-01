港超聯新球季開鑼 南區菁英盃3：2絕殺晉峰開齋

2020/21新球季在周六展開，冠忠南區在菁英盃B組首場憑藉陳廣豪梅開二度，加上比圖完場前士哥，以3：2絕殺升班馬晉峰全取3分。

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去屆菁英盃亞軍南區周六在旺角場出擊，面對升班馬晉峰卻未有太大甜頭，開賽5分鐘南區門將蔡子濤擋出對手攻門不遠，晉峰即有費利浦薩執雞射入領先1：0。

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南區半場落後一球，下半場轉陣打3中堅，並有陳廣豪在50分鐘頭槌及57分鐘接應史提芬彭利拿傳中禁區抽入反先2：1。不過晉峰再反撲，64分鐘由費利浦薩補射追平2：2。南區在末段狂攻，中堅比圖補時階段殺入禁區抽射入網，最終幫助球隊3：2氣走晉峰，新球季打響頭炮。

南區前鋒陳廣豪連續3季首場賽事有入波，他說上季等了很長時間都未有入球，很高興今季可以在首場便攻入兩球：「去季自己比較多踢翼鋒，有時候要兼顧防守，今季就被安排踢回前鋒，自己還是比較喜歡這個位置。」

陳廣豪說新教練列文很喜歡和球員對話，了解球員想法，讓大家發揮得更順利。廣豪補充指，首場入兩球帶給自己不少信心，只是自己不會刻意訂下新季入球數字，只會順其自然。至於另一場，愉園憑藉盧斯安奴及葉卓文兩位中堅入波，補時階段2：1反勝有辛祖士哥的東方龍獅。

另外，經過周五的港超聯會議之後，新球季聯賽將踢3循環，8支球隊在完成雙循環之後首4名踢爭標組，尾4名踢護級組，護級組冠軍也有獎金。惟雙循環的成績是否帶落第3循環，仍然有待討論。

至於盃賽方面，菁英盃、銀牌賽及足總盃繼續舉行，惟足總盃由淘汰制改為單循環分組賽，之後再決出4強踢淘汰賽直到決賽雙雄爭標。(Goal.com)