洛里斯︰熱刺好難再入歐聯決賽

熱刺在歐聯決賽飲恨不敵利物浦，賽後門將洛里斯坦言，以熱刺規模之後將很難再打入歐聯決賽。

洛里斯說︰「坦白說，我想熱刺不是那些可每季都挑戰歐聯冠軍的球隊，但可以肯定的是我們充滿野心，努力嘗試拉近與歐洲頂級球隊的距離。」

「我想我們這3年進步了不少，朝著正確方向發展，新球場帶來新氣象和信心，球隊從落敗中學到很多東西，現在是時候再次起步，在下季捲土重來。」

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熱刺今仗開賽僅30秒便因中場穆沙施素高被指禁區內犯手球被罰12碼，而球證沒有借助VAR下肯定施素高的手部觸到皮球亦惹來爭議。

對此洛里斯說︰「這是足球的一部份，球證一早下了決定，十分肯定，你只好接受，但令我們難以如往常比賽，我們沒有製造太多機會，最後15分鐘嘗試遠射但不成功。」

「我們不想怪責球證，手球與否很看不同的主觀角度，對此無話可說。」(Goal.com)