法國風情畫：萊爾、朗拿甸奴、尼馬，PSG與巴西男孩的故事

曾經效力巴塞隆拿的球星尼馬來到巴黎聖日耳門，他是第33位來自巴西的球星。

在一個擁有世界上最偉大藝術品的城市中，擁有一些地球上最壯觀的建築物，巴黎人已經開始嘗試觀察各行各業的華麗和大膽，這一點也就不足為奇了。

這些元素同樣適用於足球，也許是巴黎聖日耳門隊球迷與足球比賽最偉大的作品達成特殊關係的主要原因之一：即是連結上巴西超級巨星。

多年來，來自南美國家的33名不同球員已經選擇了標誌性的紅、白、藍色為主調的PSG，當杜慈在周六的法國盃決賽中派出球隊去面對雷恩時，他的正選陣容可能有多些巴西人、多於法國人。

這些明星之中，最奢華的人正是尼馬。這場比賽最昂貴的球員身價為2.22億歐元，上周末這位剛剛傷癒的球星在對陣摩納哥的比賽中上陣45分鐘，並且有望在今場法國盃決賽正選登場。

這位27歲的前巴塞羅那球員最能體現在燈塔之城對巴西球員的崇敬之情：他注重壯觀，充滿信心的自我信念，以及能夠以最具藝術性的技巧來展示他的能力。他是代表巴黎這個大城市的票房，傳統上這裡只要求各行各業中最好的事物存在。

尼馬的巴西同胞堤亞高施華，馬昆奴斯和丹尼爾艾維斯也會在決賽正選，具體情況要看他們的傷病如何。

法國和巴西的聯繫

這個由4名巴西球員組成核心的球隊在法國首都並不新鮮。 自90年代以來，PSG的支持者一直對巴西人感到驚訝，當時古拿度(Geraldao)、列卡度高美斯(Ricardo Gomes)華度(Valdo)於1991年從葡萄牙足球隊來到。曾經有過前任，祖爾甘馬高(Joel Camargo)是1971年第一個來到PSG的巴西人，但是這個三人組的到來，是一個新時代的開始。

然後是萊爾，1993年由聖保羅轉會而來，連結了巴黎和巴西的關係。這位中場因為對於巴黎這個城市的歷史及文化有所好奇而轉會到來，其後5年他留在PSG成為icon，在此期間他更加參加了1994年美國世界盃決賽周。

2001年朗拿甸奴來到PSG。他由甘美奧轉會而來，後來成為世上另一位超級球星，他的足球技巧完美地引來PSG球迷支持，儘管他喜歡社交生活的高調個性不受當時的主教練路易斯費蘭迪斯歡迎。

「我和他沒有問題。只是朗拿甸奴自己有問題。他沒有頂級運動員的生活方式。」費蘭迪斯留下了哀嘆。

但即使朗拿甸奴沒有在PSG發揮自己的潛力，他還是用他那令人驚喜的技術吸引球迷，並且足以讓他們在巴塞隆那獲得一席之地，在那裡他贏得2005年國際足協的世界足球先生獎及其後的金球獎，成為這十年的標誌性球員之一。

在他離開之後，直到QSI在2011年掌控PSG之後，球會才真正能夠再次從巴西奪取最優秀的人才。

在這段時間，麥士維是一個重要的補充。作為伊巴謙莫域的親密盟友，他被視為球隊的重要成員，不僅因為他在左後衛的能力和經驗，而且因為他擅長將他的巴西同胞融入多元化的更衣室。

與此同時，堤亞高施華，自2012年從AC米蘭來到PSG，他一直是球隊的重要戰鬥力，這位經驗豐富的中後衛將加入一支只有6名球員有超過300次出場經驗的頂尖球會。他的合同將於2020年到期。

馬昆奴斯不是落後太多，他讓自己成為了比賽中最可靠的中堅之一，同時也表現出了作為防守型中場的能力。 他有可能成為PSG的偉大球員。

但是，尼馬繼續吸引著人們的關注。這位球星54次出場有48個入球，他希望，甚至期望在周末改寫這個數據。

雖然尼馬仍然未是最佳狀況，但已經準備好幫PSG捧盃，所以這場決賽有望成為這位巴西人表演的特別晚會。