沙里唔知咩係「沙里足球」

車路士領沙里表示堅持自己的足球風格令自己在車路士過得不易，他亦表示不喜歡人稱他的風格叫「沙里足球」。

沙里表示「沙里足球」是沒有 意義的名字，自己並不道甚麼是「沙里足球」。

沙里今日將領車路士衝擊今季首個錦標聯賽盃，有傳今場勝負會決定他的命運。今季沙里將愛將佐真奴置次於防中，然後將尼高路簡迪前，這個排陣令車路士球迷甚不滿。

上場足總盃車路士0:2負曼聯時，球迷不斷說「FXXX 沙里足球」，但沙里表示並不知道甚麼是「沙里足球」。

「我不知道甚麼是沙里足球，由我第一天來到英格蘭，就不知道是甚麼，我想這是傳媒制造出來，在意大利我從未聽過。」

「我不知如果沒有被標籤會否輕鬆些，但到最尾成績才是最重要，我只需要成績，其它都不需要。」

哥迪奧拿在16-17年時亦遇到沙里的問題，但曼城最終給他機會，沙里被問到有何看法時，他坦言哥迪奧拿很幸運:「你要問問曼城及車路士了。我不知道如果我感到球會 或傳媒有壓力時會怎樣。但如果你選擇哥迪奧拿，你作為球會你會忍耐，因為你知哥迪奧拿需要時間，但英格蘭不太習慣這種足球。」

The cup final this Sunday! pic.twitter.com/xesXQLWGH0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2019

對於剛在歐霸大勝馬模一戰，沙里表示在開賽30分鐘看到球員欠信心，但當時不想令球員有壓迫感，因此在60分鐘才開始準備。(Goal.com)