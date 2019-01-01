沙加爆粗鬧球迷 比利連︰我哋個個都有情緒

阿仙奴在周日英超被水晶宮逼和失分，當中被換出的隊長格列沙加更爆粗鬧球迷，但隊友比利連貼文維護他的不智舉動。

雖然兵工廠在比賽首10分鐘已連入2球，但之後被水晶宮追和2︰2完場，而賽事中沙加被換出時惹來主場球迷的歡呼贊同，但剛獲選為隊長的他甚為不滿，慢慢步出球場浪費時間之餘，更做出聆聽球迷噓聲的挑釁動作，更爆粗鬧球迷及離場後即除下球衣返回更衣室。

此連串不當行為隨即惹來批評，領隊艾馬利說︰「他做錯了，但我們會私下解決，我會聽他怎說。」

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) October 28, 2019

但隊友比利連則在社交平台貼文說︰「我們都是人，會有情緒，有時不易應付，現在是時候互相支持，而不是增加壓力，只有團結才可獲勝。」

現在外間關注的是沙加會否因此被除去隊長資格，而比利連亦是阿仙奴繼沙加之外5位隊長人選的其中一人，其他尚有奧巴美揚、拿卡錫迪及奧斯爾，但後者已被艾馬利雪藏。(Goal.com)