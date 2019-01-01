比利悼念賓士：好高興佢救到我球頭槌

英格蘭66年世盃冠軍功臣賓士逝世，他當年隊手巴西球王比利亦表示衰悼。

70年世盃賓士近距離救出比利的頭槌一幕成為經典，比利更形容賓土當年有如魔法一樣，成就這個世紀撲救，這球撲救亦令比利與賓士成為多年好友。

英格蘭世盃冠軍功臣賓士逝世

比利在個人facebook上寫道：「很多人對於賓士的第一印像就是1970年世盃對巴西的撲救，我明白為何，因為這亦是我到現時為止看過過千場比賽中最好的撲救。」

For many people, their memory of Gordon Banks is defined by the save he made against me in 1970. I understand why. The... Posted by Pelé on Tuesday, 12 February 2019

「當你是足球員，你就知道我當時頂那球頭槌有多完美，完全是我預計的路線，我當時已準備好慶祝，但他，賓士，就像幽靈一樣出現在我面前，我就是這樣形容他。他不知從何而來，然後做出一些難以置信的事，他救了我的頭槌。直到現在，我仍不知他如何做到。他真的很快。」

「我入過很多波，但很多人都問過我關於那球撲救。那真是一場夢魘，不過我與賓士絕對是好朋 友，他是那種很窩心，樂於助人的人。因此我很高興他那天救了我的頭槌，因為這球建立了我們之間的友誼，無論何時，我們都像從未分開過的朋友。」

A World Cup moment that will be remembered forever.



Gordon Banks was a true great.pic.twitter.com/9wImP1oobh — Goal (@goal) February 12, 2019

「我內心很傷心，我在此慰問他很自豪的家人。朋友，你安息吧。你不只個有魔法的門將，而且是個大好人。」(Goal.com)