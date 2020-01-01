查理史葛加盟愉園 歡迎曼聯迷入場打氣

拉舒福特舊隊友、曼聯青訓產品查理史葛（Charlie Scott）落實加盟本地老牌球會愉園，周四(10月15日)首度亮相訓練，即成傳媒焦點。查理史葛表示需要時間適應香港天氣及環境，又歡迎曼聯球迷未來入場為他打氣。

Goal 50 Fan Vote：投票啦！誰是2019-2020最佳球員？

23歲的查理史葛經過經理人介紹加盟愉園，經過14日強制隔離之後，周三入住球會宿舍，新季披上4號球衣作賽。查理史葛當初未能由青年軍升上一隊，輾轉跌入人生低谷，幸得拉舒福特等好友開解，去年底從事地盤工作再奮起追尋足球夢，今次來到香港是重新出發。

周四，查理史葛在九龍灣公園運動場與愉園隊友訓練，但是他因為難抵酷熱天氣及人造草環境，練了一個小時左右便退場，較隊友早半小時休息，獲得主教練鮑家耀酌情處理。

更多隊伍

訓練之後，查理史葛和愉園新兵米基爾、曾至孝一起拍照留念，然後接受訪問。查理史葛表示來了香港一段時間，暫時只有7成狀態左右：「因為隔離兩星期時未能投入訓練，現在要逐步提升自己準備比賽。」

被問及會否想曼聯球迷新季入場支持愉園，查理史葛說無任歡迎：「當昨天正式宣布我加盟愉園之後，很多球迷都向我傳訊息，歡迎我來香港，甚至要為我帶路遊覽香港。香港足球和英國足球分別應該不大，相對之下英國足球比較體力化，估計自己踢幾場香港足球比賽之後應該會了解更多適應到節奏。」

首季來愉園，查理史葛希望可以和教練、隊友及職員好好合作，然後幫助球隊提升排名。他又表示，肺炎疫情最大影響是令他要隔離兩星期，現在他已經完成隔離重投訓練，當務之急是提升體能水平。

愉園主帥鮑家耀指，新球季有米基爾及查理史葛加盟，兩中將是中場主力一攻一守。對於查理史葛的狀況，鮑Sir說：「希望史葛可以帶領球隊節奏，因為一班年青球員不夠經驗，不時踢得太快失波，變相經常要辛苦追波，希望他在陣可以令球隊保持控球權。」

新球季只餘8隊，鮑Sir說希望愉園可以排名第6位，同時想見到伍家揚及簡嘉亨兩位小將繼續進步，甚至有份入選香港隊。他又表示球隊打算再增兵，稍後會有兩名前鋒來投，但因財力問題未能夠接納富力R&F的高薪球員。

另一邊廂，東方龍獅及冠忠南區都在周四開操，東方更有前傑志助教盧比度來投，主帥李志堅認為盧比度做事專業認真，有他來投可以幫助東方提升到新的層次，並指球隊會以亞洲賽為目標。(Goal.com)