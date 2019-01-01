杜曹：迪馬利亞係上天送畀PSG嘅禮物

PSG教練杜曹表示自己一直很喜歡迪馬利亞，很高興可以在PSG與他共事。

PSG主力前鋒尼馬及卡雲尼養傷，這個時侯除麥巴比外，迪馬利亞亦及時而出，在日前的法足盃梅開二度，助球隊擊敗迪安。

迪馬利亞在歐聯對曼聯的賽事亦交出兩次助攻，帶領PSG作客2:0輕取曼聯。

杜曹認為迪馬利亞在大賽長期保持穩定表現，對PSG很重要。

「迪馬利亞在皇馬時贏過歐聯，我有看該場比賽，他是應該出現在這些大賽的球員，是關鍵人物。」

「我想起2014皇馬對馬體會的決賽，兩軍的心理質素及實力都很吸引我。現時迪馬利是亞是我的球員，他就像送及PSG的禮物，他每天都展示出自己的級數及心理質素，他永遠是最早到訓練場的球員產，他經常都保持到良好職業態度。」

「有他在陣，球隊就可以贏波，現時來說，他十分重要，因為他有很好的入球能力，亦可以幫助到前鋒。」

「你可以感覺到他現時狀態一流，很有自信而且入很多重要入球。我們現時缺少尼馬及卡雲尼，迪馬利亞能保持狀態對我們很重要。」(Goal.com)