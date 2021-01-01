杜曹滿意車仔買賣人做法：我有份參與 我應該要有份的

在PSG、多蒙特和緬恩斯執教時曾因招攬球員跟高層鬧意見不同的杜曹，現時在車路士滿意跟球會在這方面的合作。

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隨著車仔開始商討夏季轉會窗計劃，杜曹對傳媒表示：「我對於如何增兵令球隊更好有所意見，這是我的工作，當有人問我意見，我就給予意見，有時你的意見亦會改變，這是過程。不是說如果某些我想要的球員不過來，我就會生氣，從來不是這樣。我明白跟經理人、球員及球會興趣這些方面都有問題要解決。不只是關於我自己的意願。」杜曹說自己跟球會及球探部門洽商：「我有份參與，我應該要參與。我們擁有的球員都有極好的特性，我們愈來愈彼此了解。」面對迎來的大戰，杜曹強調球隊目標清晰，而且心態輕鬆不趕及，大家都十分集中。(Goal.com)