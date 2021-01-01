本地波牛年第一擊 愉園2：0破南區打入菁英盃4強

闊別兩個多月的本地足球聯賽在周六(2月20日)重燃戰火，由愉園及冠忠南區會師小西灣運動場。結果，愉園憑藉盧斯安奴及朱偉鈞上、下半場各入一球，以2：0小勝對手打入4強。

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上半場愉園攻勢較為入肉，南區門將蔡子濤先後救出米基爾單刀及張俊軒近射，去到32分鐘愉園終於借一次死球攻勢破網。愉園隊長盧斯安奴接應角球頭槌勁頂，蔡子濤拍到皮球但回身彈中自己入網，愉園藉此領先1：0。完半場前，愉園林衍廷禁區內鏟中卡希爾腳下球，後者順勢跌倒，球證判罰12碼，不過史提芬彭利拿操刀卻一射炒飛機，半場愉園領先一球。

換邊之後，愉園一次小組入滲，由朱偉鈞禁區內妙射破網成2：0，最終以此比數擊敗南區殺入4強，惟對手仍然未定。愉園主帥鮑家耀表示，球隊今場勝在臨場狀態較好：「我們狀態比南區好一點，開賽初段我也要求隊員踢得簡單一點建立信心。既然入了4強，不管對手是誰，我都希望可以貪心一點打入決賽。」為了留力4強賽，鮑Sir今場特意收起有微傷的尼日利亞前鋒羅拔奧度，希望下場集中火力擊敗對手。

愉園前鋒朱偉鈞說，球隊平常有練習小組滲入，教練團要求大家多一點第一時間傳送拉散對手：「這個入球是袁世傑阿傑助攻給我，大家自U14、U15梯隊時代已經合作，默契十足。這兩個多月沒有比賽及練習，時間實在難捱，今次回來球場見到記者、球迷實在非常開心。」朱偉鈞指，既然入了4強，當然想下場比賽再過一關，他認為愉園優勝之處是有較多年青球員，可以用鬥志及活力彌補經驗不足。

今場菁英盃愉園對南區是牛年復賽後的第一場，合共吸引349人入場，購票人數為243人，足總主席貝鈞奇、民政事務局局長徐英偉及立法會議員馬逢國都有入場。局長徐英偉指，已經收到足總訊息，明白球會想在香港舉辦亞冠盃及亞協盃賽事。他說即使此事在疫情下甚有難度，仍然會極力爭取，希望可以帶來喜訊。(Goal.com)