朗奴高文轟迪馬利亞講美斯：欠缺尊重

PSG前鋒迪馬利亞早前在訪問時提出阿根廷隊友美斯下季可以加盟他們，巴塞主帥朗奴高文轟迪馬利亞言論欠尊重。

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美斯跟巴塞合約今季之後屆滿，外界一直盛傳PSG可能是下一個落腳點。PSG體育總監李安納度上月跟《France Football》說過：「像美斯這樣的出色球員會在PSG的名單上，但當然這不是可以討論的時間，或者不是可以夢想這件事的時間。」迪馬利亞在球隊3：0擊敗尼姆一仗後也對《Canal Plus》說：「是的，我希望。有很多可能性吧，我們要保持冷靜，事情會發展。」巴塞主帥高文則對這番意見感到不悅：「對我來說似乎欠缺尊重。說這些話的人可能是錯的。不公平，我不覺得這樣說一個我們的球員對我們是尊重的。很多PSG的人講關於美斯的東西，美斯是巴塞的球員呢。此外，我們跟他們還將對戰（歐聯16強賽事）。」(Goal.com)