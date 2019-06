有片睇︰高普高歌︰「Let's talk about six, baby」

利物浦在周六晚歐聯決賽以2︰0擊敗熱刺,歷來第6次贏得冠軍,賽後打破決賽經常輸波宿命的高普受訪時亦風騷高唱︰「Let's talk about six, baby.」

高普形容今晚或許是人生最美好的一夜,他說︰「一直有些人說我們沒有贏得冠軍……」之後他便風鬆高唱︰「 let's talk about six baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six.」

這位51歲教頭歷來在決賽曾6次輸波,他說︰「我們2天前已說過我的差勁運氣,我知道別人會這樣想,但我覺得自己的人生很好。」

「最重要是我們繼續建立球隊,我們要贏得冠軍,這只是個開始,我十開心,以前我只有銀牌,但現在我也有金獎放在一起。」(Goal.com)