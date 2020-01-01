有片睇︰意丁球隊教練打自己球員紅牌被逐
意見()
Getty Images
事緣在格羅塞托對蒙泰羅西的聯賽，領先1︰0的格羅塞托於比賽尚餘16分鐘時，馬治連決定以昔日「白頭前鋒」拉雲拿利兒子馬迪亞拉雲拿利入替中場克里特拉，但後者被換出後於後備席不滿地大發雷霆，惹來馬治連回身出手打他頭部，並引起一陣混亂。
雖然事件平息後馬治連已返回草地觀戰，但球證即時以紅牌把他趕出場，幸球隊最終仍維持1︰0勝局。
🔙| MISTER, MA CHE FAI? 🧐❌— Sportitalia (@tvdellosport) February 16, 2020
Durante il match #Grosseto-#Monterosi , #Cretella viene sostituito e non la prende bene. Questa la reazione di mister #Magrini, tecnico del #Grosseto 👇🏻#Sportitalia pic.twitter.com/kJNbSHqCix
其實馬治連在意大利低組別球壇屬著名教頭，23年執教生涯教過13支球隊，單是格羅塞托已曾6次執教，去年1月第6次接手即帶領球隊贏得地區聯賽冠軍，得以升班意丁組別。(Goal.com)