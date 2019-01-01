最強門將艾利臣是時候進擊金球獎

在利物浦奪得歐聯冠軍，在巴西贏得美洲盃，26歲的艾利臣是否正向個人最高榮譽進發？

摩蘭奴離開利記去黃潛

去年11月，艾利臣在Goal的投票中被選為最佳門將，令不少人感到意外。有人問，是否應該選奧比歷、迪基亞、紐亞或是其他人？我們的評論有沒有收錢？8個月過去，似乎已經不需要再討論，我們或許應該開始將眼光放在金球獎上。

傳統上，金球獎對門將十分不利，創立63年以來，只有耶辛在1963年獲獎；能夠進入前3名的，也只有索夫、保方、簡尼以及紐亞。不過艾利臣近來狀態確實神勇，力拒包括美斯在內的一眾鋒將，最近10場只失了1球，那球還要是12碼。

其出色表現，已經令去年質疑其6500萬鎊轉會費的人不再懷疑，利物浦領隊高普更指：「如果我知他好到這個地步，我願意再付多一倍價錢！」艾利臣協助利物浦勇奪歐聯冠軍，高普這樣評價愛將：「他令特別的事看來是如此簡單，他值得一切的嘉許。」

今年金球獎競爭將會十分激烈，現時雲迪積克力壓美斯成為大熱門，而贏得意甲及歐洲國家聯賽的C朗仍有競爭力，若果艾利臣在新球季可以保持水準，打入三甲的機會亦相當高。那麼艾利臣本人又如何看待？他最近就表示：「有很多頂級球員希望得到那個獎項。我只是做好自己的工作，我就是個守門員。」（Goal.com）