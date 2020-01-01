「曼城用7億鎊買雲迪積克、羅拔仔、麥巴比好過」

前曼城後衛米斯相信，球會與其在收購美斯上投資7億鎊，不如用這筆錢收購利雲度夫斯基、雲迪積克及麥巴比好過。

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米斯表示：「美斯在巴塞獲給予一個自由的角色，他想踢哪裡都可以，但在曼城呢？由於他是世界上最佳的球員，你要配合他，可能要調整陣式及某些人去達到平衡。因為他已經33歲了，也不會跑回去，雖然你也希望他將全副力量放在攻堅。」這位前後防續說：「如果你說重建球隊，那7億鎊在兩年間可以變得沒什麼價值。除非美斯去中國或美職聯，否則你不能從他身上取回這筆錢。如果我有這筆錢（在任何球會）花，我會馬上用兩億或兩億半去買雲迪積克，利物浦會放人嗎？或者他們沒得選擇。然後我會用兩億買迪布尼。這樣就花了4億或4億半，然後我就會想買利雲度夫斯基或麥巴比，前者較有重售價值，後者就是真正的射手。」(Goal.com)