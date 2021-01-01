「曼城唔會為哈利卡尼花1.5億鎊」

前曼城後衛米卡李察士理解為何「藍月亮」對已經表明希望離開熱刺的哈利卡尼感興趣，但相信球會不會為這個射手花上9位數字。

NXGN 2021: 足球神童最佳50人

曼城今夏將與歷來入球最多的阿古路分道揚鑣，27歲的哈利卡尼在這時候又成為市場上的選擇。除了曼城，曼聯和車路士都被傳對該英格蘭隊長感興趣。米卡李察士對《BBC Radio 5 Live》分析：「當然卡尼可以在曼城發揮作用，他是努力的球員，也貢獻入球。球會會為他花1.5億鎊嗎？不會。他們可能願意出8000萬、9000萬，但如果用到1.5億鎊，不如買年輕選擇，例如夏蘭特及麥巴比。」(Goal.com)