普捷天奴：好明顯唔係熱刺逼走捷比亞

捷比亞今季轉投馬德里體育會，這個英格蘭國腳後衛對舊主熱刺頗有微言，但熱刺領隊普捷天奴就否認相關指控。

卡尼：我從不插水

捷比亞最近指出，他轉會的原因是在熱刺的未來沒有獲得保障，即使曾詢問球會想要自己是去或留，班主利維以及普捷天奴均沒有任何回應。

熱刺領隊普捷天奴在星期六迎戰水晶宮的賽前記者會上，被問及捷比亞一事，普帥這樣回應：「我沒有看他的訪問，但有聽聞過。哈利卡尼歸隊後問我有沒有收到捷比亞的短訊，可能因為我轉了手機號碼而沒有收到。我個人與捷比亞之間沒有任何問題，發生了的事已經發生，捷比亞應該集中在馬體會的事情上。」

捷比亞本身與熱刺仍有三年合約，但普捷天奴指出，轉會是捷比亞主動提出：「他在夏天回來後與我會面，跟我說很有機會接受馬體會的條件。他沒有向我要求什麼，只是問球會是否接受交易。那算不上是對話，留或不留？就是這樣清晰。」普捷天奴又補充，他在歐聯決賽擁有不同球員的選擇，仍然派遣捷比亞上陣，是「事實勝於雄辯」。

普捷天奴最後表示，捷比亞留下的是美好的回憶，他說：「般尼降班時我們用400萬鎊將他帶回來，他那時很擔心，我跟他說不用擔心，會為他準備最好的舞台，一年半後他成為正選十一人。他入選了國家隊、參與世界盃，現在加盟了馬體會。我們幫助他實現夢想，達到了加盟熱刺之前未曾達到的高度，我們感到很自豪。很高興他很享受在西班牙的新體驗，祝他在那裏擁有好生活。」（Goal.com）