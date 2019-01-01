施蒙尼︰迪哥問題已經解決

馬德里體育會教練施蒙尼表示，前鋒迪亞高哥斯日前的拒操問題已經解決，這位麻煩前鋒已在周五重投揀練。

「迪哥」在早前對巴塞隆拿的賽事因鬧球證被罰直接離場，之後被重罰停賽8場，而憤怒的他在周四更拒絕操練波表達不滿。

不過施蒙尼在周末對伊巴的賽前記招說︰「我只可以說這是內部問題，我們在昨日（周四）已經解決，他今日亦如常回到練習。」

「我已解釋了很多次，我對他的想法沒有改變，因為受傷他今季的表現的確不理想，但我肯定他在下季必把怒氣發洩出來，踢出好表現。」

| PRESS CONFERENCE

@Simeone speaks ahead of tomorrow's #EibarAtleti: "It's going to be a tough game, like every time we face @SDEibarEN.” #AúpaAtleti pic.twitter.com/Ai62yVmff6 — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 19, 2019

「現今的球員已不可再預期所有事都理所當然，他們有機會會離開，必須不斷爭逐及交出好表現，這樣才可令球隊進步及成長。」

對於「迪哥」在今次拒操事件會否受罰，施蒙尼說︰「這只是內部事件，我們亦自己解決了，你當然不會把家事對街外人說。」(Goal.com)