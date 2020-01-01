新季港超聯11月21日開鑼 難請外隊賀歲盃續停一屆

足總在周三公布新一季港超聯賽程，揭幕戰是11月21日下午3時旺角場東方鬥晉峰，兩大盃賽足總盃及高級銀牌賽則在12月開打。由於難以邀請外隊訪港，足總已經決定來年不設賀歲盃，改以年初二(2月13日)的高級銀牌決賽頂上。

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足總宣布新季賽程，由2020年11月21日下午3時旺角場東方鬥晉峰開鑼，2021年5月30日煞科。今屆聯賽改打三循環，完成兩循環之後，8隊分成「爭標組」及「護級組」，分數直接帶往第二階段，「爭標組」及「護級組」不設主客制。



足總盃及高級銀牌賽將於下月開始，足總盃決賽定於2021年6月27日舉行，高級銀牌賽是2021年2月13日(年初二)上演，至於菁英盃決賽訂在6月20日進行。足總主席貝鈞奇指，2021年將不會有賀歲盃上演：「來年不會有賀歲盃上演，因為很難找到外隊來香港，董事局開會後決定直接舉辦有競爭性的盃賽。疫情下全世界舉辦賽事都有困難，勉強辦賀歲盃是不切實際。」

至於省港盃方面，貝氏表示要等到來年3月份：「省港盃短期內不會舉辦，如果3月份可以的話才舉行，我們會一直和廣東省體育局溝通，具體情況仍要看疫情發展。」問及球迷何時可以再入場欣賞本地賽事，貝氏指足總積極和政府溝通，能否成事仍要看對方意思。(Goal.com)



港超聯新季首輪賽程如下：

日期 時間 秩序 球場

11月21日(六) 下午3點 東方龍獅 對 晉峰 旺角場

11月21日(六) 下午5點30分 天水圍飛馬 對 冠忠南區 元朗大球場

11月22日(日) 標準流浪 對 愉園 斧山道運動場

11月22日(日) 下午5點30分 傑志 對 理文 旺角場



