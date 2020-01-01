新勢力冒起！洛迪高、奧芭杜夫榮獲NxGn 2020獎項

皇家馬德里的洛迪高及埃森的奧芭杜夫，獲選為當今世界上最有潛力足球新星，贏得Goal的NxGn 2020獎項！

Goal的43個版本之新聞工作者，投票選出足球最亮眼新星，這些小將必須是在2001年1月1日或之後出生。此前贏家包括查頓辛祖、祖斯甸古華特、當拿隆馬。



2018年從山度士以4500萬歐元身價加盟皇馬的洛迪高，上陣93秒就取得首個在新東家的入球，亦是在對加拉塔沙雷時成為最年輕於歐聯「完美戴帽」的球員。這位被稱為「新尼馬」的小將也因好表現被巴西國家隊徵召。



今次獲獎，他對Goal表示：「不繼續在場上有好表現，獲獎也是枉然。這個獎項給予我信心，我希望每個球季都有好表現。」全份50人得獎名單在此。

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至於首屆女子組則由奧芭杜夫贏得。這位12月才18歲的中場，不論在球會或德國國家隊都站穩陣腳，她亦是德國最年青在國際賽披甲的球員。

她獲獎後對Goal表示：「我覺得很榮幸，給予我很大動力去繼續努力。」女子組全名單將於4月1號公布。(Goal.com)