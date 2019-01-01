摩連奴：雲格係我親密對手

摩連奴表示雲格除了不敗封王外，有更多值得承認的地方。並表示這名法國領隊是他親密的對手。

摩連奴在英超執教車路士及曼聯時都與雲格有很多牙齒印。

施文：雲格帶車仔都唔錯

摩連奴在2004年執教車路士，正是阿仙奴不敗封王後一季，摩帥表示雲格是個很有才華的人，而且是足球史上其中一名最好領隊。

「我來到英格蘭後發覺曼聯費格遜在該被阿仙奴傷得很重，當時車路士就像英超第三勢力，力爭取得首個英超冠軍，當時費格遜、雲格和我就像是親密的對手。」

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A visionary, one of a kind, the #Laureus19 Lifetime Achievement recipient, Arsene Wenger #MerciArsene pic.twitter.com/Q8D8hPutwG — #Laureus19 (@LaureusSport) February 18, 2019

「我當時感覺就是，何時會再出現不敗球季，是誰會完成這個創舉，是誰令大家忘記誰是不敗球隊的主帥？很多理論、很多講解、很多公關。現代足球就是這樣，但最終都是講求成績，有誰做得比雲格好？」

「我很喜歡英超，雖中途發生過多我不喜歡的事，但我不會刪除它，因為這是歷史一部份。我只能說我永遠尊重大家。」（Goal.com）