摩連奴警告各隊：麥巴比轉會費定必瘋狂

法國球星基利安麥巴比是當今球壇最受關注的新星，據報不少富豪球會都視他為目標，不過名帥摩連奴則警告各隊，指要打動巴黎聖日耳門放人的代價必定高得瘋狂。

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年僅20歲的麥巴比不僅在PSG表現出色，亦是去年法國贏得世界盃的主力之一，故外間已經盛傳包括皇家馬德里等一眾富豪球隊想對他打主意。對於麥巴比轉會一事，葡萄牙名帥摩連奴則認為各隊都未必可以支付其高昂身價：「我暫時不會說他已經是世界上最好的球員，不過在我眼中他的市場價值絕對是最高。如果我是一支球隊的主帥，我絕不會考慮打麥巴比的主意，因為他的身價一定是負擔不來的。如果有球會嘗試簽入他，那我祝他好運。」

麥巴比由摩納哥轉會PSG的身價已經高達1.6億歐元，外間相信如果他再次轉會，便勢將打破隊友尼馬2.22億歐元的交易紀錄。（Goal.com）