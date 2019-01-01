拿玻里主席：皇馬須讓步促成占士交易

球星占士洛迪古斯的前途仍未明朗，拿玻里主席迪羅倫迪斯再次呼籲皇馬降低不合理的要求，以期盡快完成交易。

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占士洛迪古斯完成兩年拜仁慕尼黑借將生涯，拜仁未有買斷這個哥倫比亞國腳，報道亦指出占士並不在皇家馬德里主帥施丹的計劃之中。另一方面，在拜仁及皇馬曾兩度執教占士、現任拿玻里教練的安察洛堤，以及球會主席迪羅倫迪斯，就已公開表態有意將占士帶到意大利。

迪羅倫迪斯近日接連發言，希望盡快促成交易，他稱皇馬的要求並不合理，又形容拿玻里並不心急完成交易。在星期五，迪羅倫迪斯又表示，拿玻里已經準備好配合，前提是皇馬降低要求，他在接受意大利《天空體育》訪問時說：「我們已準備好為占士洛迪古斯作出犧牲，但我們對皇馬有同樣要求。我們沒有放棄，雙方若想破冰，皇馬需要考慮是否要留下一個不高興的球員投閒置散，或是將他賣或借走。」

迪羅倫迪斯又相信，占士洛迪古斯若想重上高峰，安察洛堤會是他的最佳明燈，他解釋：「他發揮最好的兩個時期，在皇馬及拜仁，都是在安察洛堤麾下。他在拿玻里將會獲得滿足，成為球隊計劃中心以及球場上的關鍵球員，他清楚明白這點。」

他補充，從來未有與皇馬主席佩雷斯直接會談，現在正等待合適時機，一切會交由球會與經理人處理。（Goal.com）