戴奧大球場梅開二度 利物浦傳奇勝多蒙特傳奇

香港大球場在周六上演利物浦傳奇對多蒙特傳奇的比賽，結果紅軍中場戴奧梅開二度，幫助球隊以3：2擊敗多蒙特傳奇，雙方3次交手首次由紅軍取勝。

這場表演賽是利物浦在歐聯奪冠之後的首場比賽，雖然只是元老隊出擊，但仍然吸引了14839人入場。南看台由利物浦球迷進佔，眾人穿起不同年代的紅軍球衣加上揮舞旗幟打氣，近入口的北看台則有多蒙特球迷駐守打鼓吶喊。兩隊今場星光熠熠，科拿、麥馬拿文、古積特、真高拿、維丹費拿、列度、保羅林拔、李榮杓等球星都有上陣。

開賽僅5分鐘，路爾斯加西亞遠柱接應罰球攻門，多蒙特傳奇門將維丹費拿擋出，中場戴奧門前補中幫助紅軍領先。20分鐘，多蒙特傳奇由穆罕默德施丹左路推進反擊，他傳交予隊友柏迪歷無人看管下輕易射入追平1：1。此時，比賽出現爭議一幕，利物浦中場戴奧在重新開球之後馬上中場大腳笠入，利物浦又再領先。科拿29分鐘突破越位禁區左路起腳，又被多蒙特門將維丹費拿擋出。29分鐘，多蒙特傳奇由艾禾頓近門射入，追成2：2完半場。

兩隊換邊之後因為濕熱天氣令戰情膠著，直到69分鐘，路爾斯加西亞為利物浦博得12碼，科拿主射入網幫助紅軍再次領先，最後以3：2氣走對手。賽後兩隊都有繞場一周和球迷致謝，去到南看台時麥卡迪亞更向球迷索取歐聯仿製獎盃，然後由科拿高舉獎盃營造氣氛、與眾同樂。

射入兩球的戴奧成為賽事最佳球員，他表示在抵港時間已經被球迷的熱情感動，又指最重要是今場擊敗多蒙特，為去年8月的交手輸波報仇。至於多蒙特守將奧禾莫耶拉對於球證部份判決感到不滿，但是他認為足球比賽總是有事有贏，只是今場多蒙特未能夠把握到機會多加爭取入球才致敗。他又滿意多蒙特的球迷入場打氣，認為聲勢不俗，希望下次再交手會贏利物浦傳奇隊。(Goal.com)