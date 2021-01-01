懷斯：我以為蘇斯克查會玩完！

利物浦主場迎戰曼聯的「雙紅會」即將上演，前「紅軍」後衛懷斯接受Goal訪問，讚賞挪威同胞、曼聯主帥蘇斯克查。

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懷斯登陸英超並站穩陣腳已經是差不多20年前的事了，這名左腳重炮當年曾在「雙紅會」自由球射破巴夫斯十指關，該經典入球近日在社交媒體又被廣傳，懷斯回想：「那入球改變了我的一生，不只是我的球員生涯！我之前對紐卡素、愛華頓、拜仁都入過波，但那次入波為我打開和球迷的大門，把我帶到他們心裡，並為我帶來一首歌！當你來自挪威小鎮，你不知道自己跟其他人實力相比是如何，那入球給予我信心。」

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懷斯及後與「紅軍」屢創佳績，贏過2005年歐聯，還有之後的足總盃，他在賓尼迪斯及現時已故的侯利亞麾下合共上陣348場。

現時40歲的他正帶領挪威第3組別球隊IL Flint，並繼續為教練生涯考不同的牌及努力。說到今次「雙紅會」，懷斯當然撐「紅軍」，但也不忘欣賞曾在挪威國家隊共事的蘇斯克查：「大家之前也以為他玩完了，我也可能是其中一人！當他們10月1：6不敵熱刺，我以為他的帥位不會坐多久了，但現時他們是聯賽榜首，你不得不欣賞這支球隊，還有蘇斯克查。」懷斯表示現時偶爾仍會跟這位舊隊友傳訊息，也欣賞他的自信和集中，並表示蘇B深受挪威人愛戴。

至於今仗，懷斯表示：「我仍然覺得利物浦是較好的一隊，但我預料這場很難踢。特別是曼聯的反擊，十分快及強，很危險！當你缺少像雲迪積克這樣的球員，就更危險了。」懷斯特別讚曼聯的費南迪斯，加盟後改變了「曼聯的一切」。

至於舊東家的中場艾簡達拿，懷斯也大讚：「艾簡達拿，這麼棒的球員！當他上場對紐卡素，你看到他的冷靜和傳送。他令我想起沙比阿朗素，當年沙比仔第一次為利物浦上陣，我想他可能保護控球權保護了45分鐘，難以置信！」(Goal.com)