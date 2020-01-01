愛華頓究竟有冇贏過英超？

愛華頓是英格蘭其中一個老牌球會，今季他們在安察洛堤帶領下，有望再次挑戰獎盃和錦標。去季英超，是他們同市宿敵利物浦的天下，「紅軍」首次在英超年代封王。不過，「拖肥糖」又有沒有贏過呢？Goal和你看看這支老牌球隊過去的獎盃史。

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愛華頓有贏過英超嗎？

愛華頓其實曾9次稱霸英格蘭，但在英超年代則未試過。

他們對上一次贏得聯賽錦標是1986-87球季，當時領軍的是傳奇侯活簡度，該季他們以9分力壓次位利物浦。

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侯活簡度亦在1984-85帶領過「拖肥糖」封王，當時利物浦又是屈居亞軍。球會在2016年表揚該主帥的輝煌貢獻，將葛迪遜公園的Gwladys Street End以這位傳奇命名。

愛華頓上次捧盃是幾時？

愛華頓對上一次贏得主要錦標是1994-95，捧起足總盃。

當時「拖肥糖」在溫布萊以1：0擊敗曼聯，3個月後，他們更擊敗英超冠軍布力般，贏得慈善盾。此外，「拖肥糖」更試過贏足總盃，甚至歐洲盃賽冠軍盃，但就從未捧起過聯賽盃。

愛華頓的威水史

比賽 贏得年份 頂級聯賽／英超 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, 1984-85, 1986-87 乙組／英冠 1930-31 足總盃 1905-06, 1932-33, 1965-66, 1983-84, 1994-95 慈善盾 / 社區盾 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 歐洲盃賽冠軍盃 1984-85

*獎盃跟利物浦共享，兩隊踢成1：1