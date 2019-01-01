尼馬祝美斯生日快樂

尼馬被指有機會在今個夏天回歸巴塞隆拿，這個巴西球星日前就在社交網站上，向前隊友美斯送上生日祝福。

稱尼馬為超級球星 古天奴：想和他做隊友

巴黎聖日耳門會長艾卡拉法早前罕有接受訪問，指球會將不再容忍「明星行為」，矛頭直指27歲的尼馬，外間估計這代表PSG將出售這個27歲的巴西球星。

雖然較早前有消息指皇家馬德里亦對尼馬有興趣，惟「銀河艦隊」已收購包括夏薩特在內的多個球員。與此同時，古天奴及艾法亞美路已開腔歡迎尼馬「回家」，據報巴塞靈魂人物美斯更正在推動這樁交易成事。日前正值美斯32歲生日，尼馬便在社交網站祝賀對方：「生日快樂，兄弟。願主一如以往保佑你。」

"Happy birthday, brother. May God bless you always."



Awww isn't that lovely?



Neymar shared the birthday love for his ex-Barcelona team-mate Lionel Messi...



Will there be a Camp Nou reunion for the star forwards next season? pic.twitter.com/kf0pGokPgD — Omnisport (@OmnisportNews) June 24, 2019

尼馬在2017年加盟PSG，力爭以球隊首號人物的身份，增加贏得金球獎的機會，不過尼馬在法國盃決賽落敗後攻擊球迷，已被會方罰停賽三場，加上艾卡拉法有關「明星行為」的發言，令尼馬很有可能離開巴黎。（Goal.com）