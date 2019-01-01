安玻里門將面對47次射門不失創紀錄

安玻里門將達高禾斯基在周一作客阿特蘭大的意甲聯賽面對全場多達47次射門，其中17次中龍均被他救出保持不失，創出聯賽自2004/05球季的紀錄。

雖然阿特蘭大全場共有47次攻門之多，其中前鋒艾真度高美斯有9次射門、中場伊利錫有8次、前鋒杜雲沙柏達有7次。

而達高禾斯基全場合共救出17次中龍射門，便創出意甲自2004/05球季的最高紀錄，協助安玻里打和0︰0搶得護級重要1分。

由費倫天拿外借的達高禾斯基今季共為球隊8次上陣，之前在「紫百合」亦只上陣過9次。

17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, Serie A record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2019

其實阿特蘭大早前以4︰1大勝博洛尼亞一仗，已創出自1932年以來首支意甲球隊在首15分鐘賽事射入3球的紀錄。

而他們失分後，便失去與正爭奪歐聯席位的第4位AC米蘭同分的機會。(Goal.com)