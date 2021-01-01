奧巴美揚：非常對唔住阿仙奴球迷

阿仙奴在歐霸盃4強次回合0：0悶和維拉利爾，兩回合季輸1：2出局，該場兩次攻門撞柱的奧巴美揚坦言為球迷感到很抱歉。

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奧巴美揚在英超對西布朗比賽日場刊表示：「我們對維拉利爾上半場找不到節奏，也沒有為對手帶來足夠難題。當我們有機會時，又不夠運，好像我窩利撞柱及下半場的頭槌。下半場我們踢得較有力量，也令對手處於壓力，但始終未能突破。」這位射手再說：「我們在這階段出局真的很傷心，為自己傷心，也為球隊及主要是球迷傷心。今季對球迷來說很困難，我們很想給你們一些正面的東西，很抱歉不能為你們做到。」(Goal.com)