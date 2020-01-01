奇連士文回憶捧世界盃：派對時光 後來回想畢生銘記

德國傳奇奇連士文說起1990年跟國家隊在意大利捧起世界盃仍然十分回味，形容即使只是參與這項盛事已經是「人生中中最大的事」。

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這位前德國國腳曾為國家隊上陣108次，出戰過3次世界盃。他對Goal獨家專訪表示：「對每個球員來說，可以參加世界盃是人生中最大的事情，如果你夠運贏世界盃，那將是一輩子的事。當下你會甚至意識不到發生甚麼事，你只是覺得派對來了，要慶祝了。然而，當你的職業生涯結束，走訪世界各地，別人都跟你提起世界盃的成就，你就發現其實那是一件很大的事。」



奇連士文認為可以因一個跟球隊和國家一起達成的成就，而被人記得，還可以將這個時刻與外面那麼多人分享，十分榮幸。



這位傳奇球員效力過不同球隊，包括國際米蘭、熱刺、拜仁慕尼黑，2004年在德國國家隊展開執教生涯，亦教過拜仁、美國隊，最近教哈化柏林。

被問到哪個教練驅使到他退役後展開執教生涯，這位55歲名宿點名提到碧根鮑華和福士，他說到每次賽事，他會觀察教練及團隊，還有不同部門，不論醫療、傳媒或市場推廣團隊。他補充：「即使是今天，你看所有歐聯賽事，你總會見到像哥迪奧拿、安察洛堤、摩連奴等，這些教練各自在做甚麼、換甚麼、遇上甚麼問題。我從以前的教練學到許多，也遇上過很多很好的教練：查柏東尼、阿迪列斯、文諾迪、碧根鮑華、海恩。還有雲格，我很幸運跟他共事過。」(Goal.com)