多蒙特傳奇隊訪港推廣德甲 CEO華斯基︰來年再臨亞洲

多蒙特傳奇隊在周六(6月8日)現身香港大球場，與利物浦傳奇隊友賽。隨隊訪港的多蒙特CEO華斯基（Hans-Joachim Watzke）視香港為亞洲其中一個重要基地，又表示來年會有機會重臨亞洲。

多蒙特CEO華斯基今次東來，他說全因為球隊重視亞洲市場：「我認為前來亞洲對於多蒙特非常重要，無論是中國、香港、還是新加坡，職業隊伍來亞洲、美洲都是重要一步。揀選香港比賽，全因為它是一個美妙的城市。」

說起多蒙特與利物浦的歷史，華斯基如數家珍，他說1966年的歐洲盃賽冠軍盃，當時多蒙特就在格拉斯哥擊敗了利物浦封王，那場比賽蜜蜂軍團加時贏2：1，這是球會史上首項歐洲賽冠軍。

講起今次多蒙特傳奇隊訪港，華斯基說除了阿武羅素沒有來，其他名將好像列度、保羅林拔、真高拿等人都有抵港，他個人對於保羅林拔的演出最為期待。問及為何近年歐洲球會的傳奇隊越來越受歡迎，華斯基說是為了迎合球迷需要：「現役職業隊伍很難到處去比賽，反而傳奇隊可以這樣周遊列國，去到亞洲、美洲都有大量球迷支持，這是球會形象一部份，對於球隊和球迷都非常重要。」

華斯基承諾，下年一定會再來亞洲：「可能去中國，也可能參加國際冠軍盃，不過現時仍未決定，冬天才有定案，但我們肯定會再來亞洲。」

華斯基說自己自6歲開始已經是多蒙特球迷，到今天53歲仍然對於多蒙特一條心，要把它建立成德國最成功的球會之一：「過去10年，多蒙特各個層面都有進步。即使有天我不再為多蒙特工作，都會做終生球迷支持。」華斯基說多蒙特不會大手筆買人，反而會繼續羅致15、6歲的新星浸淫成才，好像基斯甸普列錫一樣：「我們的目標是踢出漂亮的進攻足球，來年繼續向德甲錦標進發，再和拜仁爭冠軍。」

多蒙特為下季購入了祖利安白蘭特、杜根夏薩特及尼高舒侯斯，華斯基說球隊可能還會再有一至兩筆收購。不過，在他心中，現時最特別的球員仍然是年青新星查頓辛祖：「辛祖很特別，很難用他去比較其他球員，他可以說是我見過最有才華的一人。他可以入球、助攻，而且非常年輕只有19歲。他的未來仍然有不少難關，希望他會繼續穩定地成長。」(Goal.com)