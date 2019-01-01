基拿比：外界要尊重梅拿

湯馬士梅拿在拜仁慕尼黑的時間似乎踏入倒數階段，不過今季表現突出的基拿比認為，他無法想像一隊沒有梅拿的拜仁，並呼籲外界要表現得更加尊重。

達史特根表示與紐亞無仇口

30歲的梅拿整個職業生涯都是效力拜仁，但今季的上陣時間大不如前，最近5場比賽都只能擔任後備，亦令他坦言對現況相當不滿意。

有消息指曼聯將在一月轉會窗出手，但現時正身處德國國家隊的基拿比就在記者會上說：「正常來講我不應該發表任何評論，不過他自小已經效力同一支球隊，很難想像一支沒有梅拿的拜仁。要說一個無法上陣的球員感到憤怒十分容易，那很正常，但不需要再作任何誇大。梅拿擁有個人質素及贏得了一切，你需要顯示出尊重，不要問愚蠢的問題以及散播負面消息。」

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至於他本人近期愈踢愈好，基拿比就表示：「這需要下很大的苦功以及有正確的態度，不能休息偷懶，好環境亦對我有所幫助。我希望每一場比賽都做到最好，不停去證明自己。如果我只能踢數場好比賽，肯定會有其他人可以取代我。」（Goal.com）