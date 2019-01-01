國際足協最佳11人選舉 英超候選者多過西甲

國際足協最佳11人陣容選舉，剛公布55人候選名單。巴塞隆拿有11名球星上榜，不過英超有21名球員入圍，比西甲多1人。

近10年這個選舉，都是西甲貢獻最多候選球員，但上屆歐聯及歐霸決賽，竟然由4支英超球隊角逐，故終於擊敗西甲。曼城有8人入選成英超之最，其中包括5次入選的艾達臣摩拉斯、史達寧、拿樸迪、貝拿度施華及祖奧簡些路。歐聯冠軍利物浦就有7人入圍，但兩軍人數，均不及巴塞（11人）及皇馬（9人）。



球星如泰拔高圖爾斯、菲臘比古天奴、保羅戴巴拿和盧卡古都未能入選。今次選舉將於本月23日揭曉得獎者。(goal.com)

「最佳11人」55人候選名單

門將（5）

艾利臣比加（利物浦）

迪基亞（曼聯）

艾達臣摩拉斯（曼城）

奧比歷（馬體會）

達史特根（巴塞隆拿）

後衞（20）

佐迪艾巴（巴塞隆拿）

阿歷山大阿諾特（利物浦）

丹尼爾艾維斯（巴黎聖日耳門/聖保羅）

祖奧簡些路（祖雲達斯/曼城）

丹尼爾卡華積（皇馬）

基亞連尼（祖雲達斯）

馬菲斯迪歷特（阿積士/祖雲達斯）

高甸（馬體會/國際米蘭）

甘美治（拜仁慕尼黑）

高列巴尼（拿玻里）

拿樸迪（曼城）

馬些路（皇馬）

碧基（巴塞隆拿）

安德魯羅拔臣（利物浦）

阿歷士辛度（祖雲達斯）

堤亞高施華（巴黎聖日耳門）

華基爾雲迪積克（利物浦）

華拉尼（皇馬）

基爾獲加（曼城）

中場（15）

布斯基斯（巴塞隆拿）

卡斯米路（皇馬）

奇雲迪布尼（曼城）

法蘭基迪莊（阿積士/巴塞隆拿）

基斯甸艾歷臣（熱刺）

夏薩特（車路士/皇馬）

尼高路簡迪（車路士）

卻奧斯（皇馬）

艾法美路（巴塞隆拿）

莫迪歷（皇馬）

保羅普巴（曼聯）

拿傑迪錫（巴塞隆拿）

貝拿度施華（曼城）

杜辛泰迪（阿積士）

維達爾（巴塞隆拿）

前鋒（15）

阿古路（曼城）

賓施馬（皇馬）

C朗（祖雲達斯）

羅拔圖法明奴（利物浦）

基沙文（馬體會/巴塞隆拿）

孫興民（熱刺）

哈利卡尼（熱刺）

羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）

沙迪奧文尼（利物浦）

基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

美斯（巴塞隆拿）

尼馬（巴黎聖日耳門）

穆罕默德沙拿（利物浦）

史達寧（曼城）

蘇亞雷斯（巴塞隆拿）