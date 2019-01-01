國際足協最佳11人選舉 英超候選者多過西甲
近10年這個選舉，都是西甲貢獻最多候選球員，但上屆歐聯及歐霸決賽，竟然由4支英超球隊角逐，故終於擊敗西甲。曼城有8人入選成英超之最，其中包括5次入選的艾達臣摩拉斯、史達寧、拿樸迪、貝拿度施華及祖奧簡些路。歐聯冠軍利物浦就有7人入圍，但兩軍人數，均不及巴塞（11人）及皇馬（9人）。
球星如泰拔高圖爾斯、菲臘比古天奴、保羅戴巴拿和盧卡古都未能入選。今次選舉將於本月23日揭曉得獎者。(goal.com)
「最佳11人」55人候選名單
門將（5）
艾利臣比加（利物浦）
迪基亞（曼聯）
艾達臣摩拉斯（曼城）
奧比歷（馬體會）
達史特根（巴塞隆拿）
後衞（20）
佐迪艾巴（巴塞隆拿）
阿歷山大阿諾特（利物浦）
丹尼爾艾維斯（巴黎聖日耳門/聖保羅）
祖奧簡些路（祖雲達斯/曼城）
丹尼爾卡華積（皇馬）
基亞連尼（祖雲達斯）
馬菲斯迪歷特（阿積士/祖雲達斯）
高甸（馬體會/國際米蘭）
甘美治（拜仁慕尼黑）
高列巴尼（拿玻里）
拿樸迪（曼城）
馬些路（皇馬）
碧基（巴塞隆拿）
安德魯羅拔臣（利物浦）
阿歷士辛度（祖雲達斯）
堤亞高施華（巴黎聖日耳門）
華基爾雲迪積克（利物浦）
華拉尼（皇馬）
基爾獲加（曼城）
中場（15）
布斯基斯（巴塞隆拿）
卡斯米路（皇馬）
奇雲迪布尼（曼城）
法蘭基迪莊（阿積士/巴塞隆拿）
基斯甸艾歷臣（熱刺）
夏薩特（車路士/皇馬）
尼高路簡迪（車路士）
卻奧斯（皇馬）
艾法美路（巴塞隆拿）
莫迪歷（皇馬）
保羅普巴（曼聯）
拿傑迪錫（巴塞隆拿）
貝拿度施華（曼城）
杜辛泰迪（阿積士）
維達爾（巴塞隆拿）
前鋒（15）
阿古路（曼城）
賓施馬（皇馬）
C朗（祖雲達斯）
羅拔圖法明奴（利物浦）
基沙文（馬體會/巴塞隆拿）
孫興民（熱刺）
哈利卡尼（熱刺）
羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）
沙迪奧文尼（利物浦）
基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）
美斯（巴塞隆拿）
尼馬（巴黎聖日耳門）
穆罕默德沙拿（利物浦）
史達寧（曼城）
蘇亞雷斯（巴塞隆拿）