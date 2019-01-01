哥拉辛拿斯抗匪步法獲重量級拳王欣賞

哥拉辛拿斯日前與隊友奧斯爾遭遇劫匪，網上流出前者奮力對抗的片段，其步法獲重量級拳王Deontay Wilder予以肯定。

奧斯爾遇劫人無事 感謝球迷支持

兩人是在星期四於倫敦遇襲，其中最少一人更疑似持刀，當時奧斯爾在座駕上，片段就見到哥拉辛拿斯與其中一個劫匪搏鬥，阿仙奴雙星最終都證實未有受傷。

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.” pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) July 25, 2019

美國重量級王Wilder亦有觀看相關片段，他在接受《太陽報》訪問時點評：「他的彈跳十分出色，來來回回。我們不知道他的技術如何，但他的步伐…他十分機動。我們需要鍛煉一下他，因為他的動作很容易被預測，會令他變得很脆弱。他雙腿速度高，我們可以由此入手鍛煉。」

哥拉辛拿斯及奧斯爾事後都在社交網站上「報平安」，而警方表示調查仍然進行中，目前暫時未有人被捕。兩人在星期五都已參與阿仙奴的訓練，將可如常在星期日鬥里昂的酋長盃上陣。（Goal.com）