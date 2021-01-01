哈利卡尼屬意加盟曼城？

熱刺射手哈利卡尼預料會在今夏積極尋找他投機會，有傳曼城、曼聯、車路士，甚至英格蘭外的PSG和皇家馬德里都對他感興趣。

NXGN 2021: 足球神童最佳50人

下一站在哪，這位英格蘭隊長在《On The Overlap》YouTube頻道上和加利尼維利言談間似乎留下提示。他被要求選出夢幻隊友：「肯定是奇雲迪布尼。當我看他踢波，他是非常特別的，我見到他在曼城交出的一些波，簡直是前鋒夢寐以求。他真的十分出色。」這位27歲球星至今在英超有165入球，他很清楚表明希望追上前輩舒利亞的260入球紀錄：「如果說我不想要（英超紀錄），那是騙人的。我覺得假如最後我破不到那個紀錄，還有朗尼的英格蘭紀錄，我會有點失望。不過我想如果我繼續自己在做的事，是有機會的，還有要在多年保持穩定性。舒利亞的紀錄，260球，確實了不起。這也是我的動力，希望可以超越紀錄。」哈利卡尼言下之意，似乎是說會留在英超。(Goal.com)